أجرى الإعلامي المصري ” وائل الإبراشي ” لقاءا عبر سكايب في برنامجه ” التاسعة ” مع الفنان اللبناني ” وليد توفيق ” والفنان المصري ” أحمد عدوية ” .

وفي بداية اللقاء رحب وليد توفيق بوجود أحمد عدوية معبرا عن حبه الشديد له وحديثه عن علاقة الصداقة القوية بينهما قائلا : ” طبعا حبيبي وصديق عمري ولفينا العالم سوا ” .

ثم بدئا في الغناء معا على طريقة الديو أغنية ” يا تاعبني ” لعدوية .. وفجأة يقوم أحمد عدوية بسب الدين مما دفع وائل الإبراشي لإنهاء مداخلته واعتذر من المشاهدين .

الأمر الذي أثار موجة من الغضب بين المتابعين بسبب قيام عدوية بسب الدين .. وقامت إدارة برنامج التاسعة بحذف البث المباشر لمقطع الفيديو عن التطبيق الذي بث عليه وأيضا عن يوتيوب إلا ان بعض النشطاء وثقوا الواقعة .