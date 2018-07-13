أحمد عدوية يطرح كليب “الحلو وصل”..بالفيديو

طرح الفنان المصري ​أحمد عدوية​ فيديو كليب أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان “​الحلو وصل​”، وهي من من كلمات الشاعر محمود صلاح، ألحان عصام كاريكا، وتوزيع حمادة سيد، وتشاركه فيها الراقصة آلا كوشنير

الجدير ذكره ان عدوية يحظى بشعبية كبيرة في مصر، وفي رصيده العديد من الأعمال الناجحة، وكان قد طرح مؤخرا فيديو كليب أغنيته “​ناس من بلدنا​” وهي ديو غنائي جمعه بنجله الفنان ​محمد عدوية​، في خطوة تشجيعية منهما لمنتخب مصر بعد وصوله إلى كأس العالم روسيا 2018، من تأليف وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد إبراهيم

المصدر: elfann.com

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