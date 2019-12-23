أحمد فهمي بإطلالة غريبة تعرّضه لانتقادات

شارك الممثل المصري أحمد فهمي متابعيه في صفحته الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي صورة له ظهر فيها بإطلالة غريبة، حيث كان متواجداً في أحد محلات الألبسة وبدا واقفاً مشمّرا عن سرواله من الجهة اليمنى، وكان يضع نظارات شمسية على عينيه ولحية كثيفة وعلق عليها :”مالك يا فهمي. رجلك واجعاك” وأرفقها بـ إيموجي لوجه ضاحك.

وكتب أحد معلقيه ساخراً :””احلق دقنك المقرفه دي والنبي” ليرد ​أحمد فهمي​ عليه قائلا “هديني انت الشرط الجزائي بتاع الفيلم”.

View this post on Instagram f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"> A post shared by Ahmad Fahmy (@ahmadfahmy_official) on Dec 22, 2019 at 7:13am PST



فيما علق متابع آخر له “انت مفكر نفسك هتنشر موضة ولا هتسيق” ليرد احمد فهمي قائلا ” وانت فاكر نفسك هتضحك”.

أما الممثل المصري صلاح عبد الله فكتب :”أسمه إيه المحل دا؟.

والحقيقة هي أن صورة فهمي التقطها من خزانة ملابسه التي بدت مرتبة أما عن سبب تشميره للبنطلون فكتب :”طول عمري بعمل كده”

وسيباشر فهمي تصوير مسلسل “تيمون وبومبة” في شهر كانون الثاني/يناير المقبل مع أكرم حسني في ثاني تعاون بينهما وهو من إخراج أحمد الجندي، ومن المقرر عرضه في رمضان 2020.