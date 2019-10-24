أحمد فهمي من حوض الاستحمام : بفكر اتجه للإغراء

نشر الممثل المصري ​أحمد فهمي​ صورة طريفة على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي واثارت الجدل بشكل واضح اذ ان فهمي ظهر فيها وهو جالس داخل حوض الاستحمام ويغطي جسده الصابون، وعلق عليها ممازحا: “بفكر اتجه للإغراء”.

View this post on Instagram f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"> بفكر اتجة للاغراء A post shared by Ahmad Fahmy (@ahmadfahmy_official) on Oct 23, 2019 at 9:05am PDT



من جهة اخرى، يحضر أحمد فهمي مسلسل جديد لشهر رمضان 2020 ويحمل اسم “تيمون وبومبا” إلى جانب أكرم حسني الذي يتعاون معه لأول مرة وبيومي فؤاد، ومن المقرر أن يتم البدء في تصويره في شهر كانون الثاني/ يناير المقبل على ان يكون جاهزا مع حلول الشهر الفضيل.