أحمد فهمي يشتم أحد المتابعين بطريقة حادة بسبب عزت أبو عوف

ردّ الممثل المصري أحمد فهمي على أحد متابعيه بطريقة حادة عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي بعدما استفزه بانتقاده لنعيه المتأخر الممثل عزت أبو عوف الذي وافته المنية فجر اليوم، الإثنين.



وقال المتابع: “انت لسه فاكر انه مات دلوقتي”، ليرد فهم بطريقة قاسية قائلًا: “وانت مال اهلك ما تحترم الموقف جتك البلا”.

يُشار إلى أن الممثل الراحل عزت أبو عوف كان يتلقى العلاج داخل أحدى المستشفيات، خاصة أنه كان يعاني من ألم في الكبد والقلب.

وكان أبو عوف ينتظر استكمال تصوير فيلم “كل سنة وأنت طيب” مع الممثل المصري تامر حسني، إلا أن آلام المرض حاصرته وانتقل إلى المستشفى وبعد شهر ونصف الشهر توفي فجر اليوم.