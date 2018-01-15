أحمد فهمي يعتذر لجمهوره بعد التدوينة الغاضبة التي كتبها فن

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وجه الفنان المصري أحمد فهمي اعتذارا لجمهوره بعد التدوينة الغاضبة التي كتبها، على حسابه الخاص على موقع “تويتر” ردا على الهجوم عليه بعد عرض حلقته في برنامج “أنا وأنا” مع الإعلامية سمر يسري.

فهمي كتب: “في البداية انا بتوجه بخالص الأسف لأي معجبه او معجب عن بعض ما نشر من مقابلتي في ON E بتاريخ ١٢ يناير واحب ان اوضح بأن معظم المقاطع المتداولة ممنتجه وخارج سياق الحوار المفروض نشره.وأشدد بأن كل المعجبين هم أساس نجاحي وراي أي معجب سواء كان سلبي او إيجابي أرحب به واخذه على محمل الجِد”.

وأضاف: “وأحب ان أتوجه بالشكر لكل شخص أخد من وقته ووجه لي أي نقد او تعليق على هذه المقابلة. انا وأميرة نعيش علاقة سعيدة جداً وان شاء الله 100 سنه حب زيادة واحنا في خير وسعادة ومع بعض. وبأحب أوجه أجمل رسالة حب وتقدير لا خواتي وكل اهلي وبالأخص امي العزيزة لكل الدعم جميع سنين نجاحي”.

وكان جمهور أحمد فهمي قد هاجموه واتهموه بالرجعية، بعد أن كشفت زوجته الفنانة أميرة فراج، خلال الحلقة، بأنه اعترض على عملها، ومنعها من الغناء، وقطع علاقاتها بزملائها الرجال، بالإضافة إلى غيرته الزائدة.

فرد فهمي على هذا الهجوم بتعليق غاضب، على حسابه الخاص على “تويتر”، بقوله: ” مش قادر اتخيل كمية المرض والحقد الموجودة عند بعض الناس واللغه السوقيه في الحوار .. حياتي الشخصيه ملكي انا .. لو اتجوزت أمَّك او امِّك ابقوا اعترضوا”

. ومن جانبها، هاجمت زوجة فهمي، برنامج “أنا وأنا” واتهمته باقتطاع كلامها، وعرض جزء منه فقط، حيث كتبت: “للأسف العيب علي البرنامج والقائمين عليه انهم خدوا جزء من اجاباتي ع الاسئله وشالوا ،،اني قلت انا دلوقتي بشتغل وبغني وانت بتدعمني وبتشارك معايا الحفلات،، برنامج غير مهني ،،، قايم علي الضغط علي جمل معينه ف الحوار والضغط علي الضيف والتدخل ف حياه الناس ،،، برنامج غير هادف ،،، وغير مهني.. للاسف هو ده الاعلام الي بيحاول ينجح بالمبالغه والتدخل ف حياه الناس وعدم نقل الصوره والحوار كامل!!!”.