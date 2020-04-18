شهدت الأيام الأخيرة الماضية مناوشات بين كلا من الفنانين ” محمد رمضان ” و” أحمد فهمي ” على مواقع التواصل الإجتماعي خاصة بعد ظهور الأخير في أحد البرامج التليفزيونية مؤخرا وحديثه عن رمضان .

حيث قال أحمد فهمي إنه من الصعب أن يشارك محمد رمضان في أية أعمال فنية وذلك لإنهم من مدرستين مختلفتين .

وهو ما دفع محمد رمضان إلى الرد بأشكال مختلفة ما أثار استياء أحمد فهمي حيث دخل في مداخلة هاتفية مع الإعلامي الرياضي ” إبراهيم فايق ” في برنامجه جمهور التالتة ليرد على ذلك .

حيث قال فهمي إنه فوجئ بمحمد رمضان يتحدث عنه بطريقة سيئة وبشكل غير مباشر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” بالرغم من أنه تحدث عنه بشكل جيد وأثنى عليه خلال أحد اللقاءات التليفزيونية .

.وأضاف أن رمضان دائما ما ينتقد ينتقد كافة زملائه ويدَّعي أنه الأعلى أجرا ولا يقدِّر زملاءه الذين هم أكبر منه سنًا مثل كريم عبد العزيز والسقا وأحمد عز وغيرهم .

وأكد على إنه لم يقصد أي إساءة مشيرا إلى أنه لا يزال عند رأيه وأن رمضان نجم كبير وممثل ‏موهوب .. ومن غير اللائق يأن تحدث الفنانون بينهم وبين بعضهم بالإيرادات كما هنأه بمسلسله الجديد ” البرنس ” المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل

وتابع أحمد فهمي : ” إحنا رجالة وبلاش تلقيح ،. إنت بتبيع الوهم لجمهورك وبتقول إنك الأعلى أجرا ولو أجرك كان أد أجري السنة اللي فاتت أنا مش هتكلم تاني ولا هفتح بقي تاني ” .