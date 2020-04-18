شهدت الأيام الأخيرة الماضية مناوشات بين كلا من الفنانين ” محمد رمضان ” و” أحمد فهمي ” على مواقع التواصل الإجتماعي خاصة بعد ظهور الأخير في أحد البرامج التليفزيونية مؤخرا وحديثه عن رمضان .
حيث قال أحمد فهمي إنه من الصعب أن يشارك محمد رمضان في أية أعمال فنية وذلك لإنهم من مدرستين مختلفتين .
وهو ما دفع محمد رمضان إلى الرد بأشكال مختلفة ما أثار استياء أحمد فهمي حيث دخل في مداخلة هاتفية مع الإعلامي الرياضي ” إبراهيم فايق ” في برنامجه جمهور التالتة ليرد على ذلك .
حيث قال فهمي إنه فوجئ بمحمد رمضان يتحدث عنه بطريقة سيئة وبشكل غير مباشر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” بالرغم من أنه تحدث عنه بشكل جيد وأثنى عليه خلال أحد اللقاءات التليفزيونية .
.وأضاف أن رمضان دائما ما ينتقد ينتقد كافة زملائه ويدَّعي أنه الأعلى أجرا ولا يقدِّر زملاءه الذين هم أكبر منه سنًا مثل كريم عبد العزيز والسقا وأحمد عز وغيرهم .
وأكد على إنه لم يقصد أي إساءة مشيرا إلى أنه لا يزال عند رأيه وأن رمضان نجم كبير وممثل موهوب .. ومن غير اللائق يأن تحدث الفنانون بينهم وبين بعضهم بالإيرادات كما هنأه بمسلسله الجديد ” البرنس ” المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل
وتابع أحمد فهمي : ” إحنا رجالة وبلاش تلقيح ،. إنت بتبيع الوهم لجمهورك وبتقول إنك الأعلى أجرا ولو أجرك كان أد أجري السنة اللي فاتت أنا مش هتكلم تاني ولا هفتح بقي تاني ” .