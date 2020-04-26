أخلت النيابة المصرية ، مساء امس السبت، سبيل سامية أحمد عطية حداقة، وشهرتها سما المصري ، في قضية الاتهامات المنسوبة إليها ب التحريض على الفسق والفجور .

وكانت وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية ألقت القبض على سما المصري صباح الجمعة تنفيذاً لأمر النيابة العامة بضبطها.

تقدم عدد من المحامين المصريين، بينهم محامي الاعلامية ريهام سعيد، ببلاغ للنيابة ضد الفنانة سما المصري ، يطالب فيه بفتح تحقيق معها بنشر الفجور والتحريض على الفسق.

واتهمت البلاغات سما المصري بنشر صور وفيديوهات عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي تثير الغرائز وتصنف تلك الصور كصور إباحية.