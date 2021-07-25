هاجمت الفنانة اللبنانية اليسا مواطنها الكاتب أسعد أبو خليل، المقيم في الولايات المتحدة، وذلك بعد قيام الاخير بقوله انه من كمبوديا اذا كانت اليسا مثل لبنان.

وجاء كلام أبو خليل ردا على تغريدة للاعلامية مريم البسام، رئيسة قسم الاخبار في تلفزيون الجديد، قالت فيها: “اليسا متل لبنان كيف ما كنت بحبك بجنونك بحبك” ليعلق ساخرا: “إذا أليسا مثل لبنان أعلن أنني من كمبوديا لا من لبنان”.

إذا أليسا مثل لبنان أعلن أنني من كمبوديا لا من لبنان. https://t.co/0eZWyYyFpO — asad abukhalil أسعد أبو خليل (@asadabukhalil) July 24, 2021

بدورها لم تتأخر اليسا في الرد عليه بالقول: “ما بستبعد تكون من كمبوديا لأنو ما إلك شي باللبنانيين لا من قريب ولا من بعيد. خليك عم تنظّر من أميركا عن محور الممانعة”.

ما بستبعد تكون من كمبوديا لأنو ما إلك شي باللبنانيين لا من قريب ولا من بعيد. خليك عم تنظّر من أميركا عن محور الممانعةhttps://t.co/l2kEzs71AX — Elissa (@elissakh) July 25, 2021

وعاد ابو خليل وغرد عبر حسابه كاتبا: “كيف تستطيع المؤديّة, أليسا, أن تردّ على تغريداتي وهي حجبتني من سنوات عن صفحتها (الرصينة, طبعاً)؟”.

كيف تستطيع المؤديّة, أليسا, أن تردّ على تغريداتي وهي حجبتني من سنوات عن صفحتها (الرصينة, طبعاً)؟ — asad abukhalil أسعد أبو خليل (@asadabukhalil) July 25, 2021