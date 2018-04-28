أسماء شريف منير تجتمع بطليقها مجدداً.. والسبب!

في خطوة جميلة، اجتمعت أسماء ​شريف منير​ بطليقها وذلك بمناسبة عيد ميلاد ابنتهما لارا وسط حضور العائلة والاصدقاء.

ونشرت عبر حسابها الخاص على احد وسائل التواصل الاجتماعي، صورة تجمعهما مع طفلتهما التي كانت سعيدة بوجودهما معاً معها، مؤكدة أن سعادة ابنتهما أهم من خلافاتها مع طليقها و ن قرار الانفصال لا يجب ان يخلق عداء بين الثنائي، خصوصاً اذا كانا والدين، فكتبت: ” فرحة بنتنا اهم من اختلافنا و قررنا اننا منبقاش في حياة بعض بس ده مخلنانش نقصر معاها عشان نقلل الضرر عليها ، اهم قرار خدنا احترمنا لبعض احنا اختارنا التحضر و الحفاظ علي نفسيتها و سعدتها.. كل سنه و انتي طيبة حبيبتي ” وارفقتها بهاشتاغ #divorce_is_not_a_war التي تعني ان الطلاق ليس حرباً.