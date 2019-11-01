أسما شريف منير تتهم الشيخ الشعراوي بالتطرف!

اتهمت الإعلامية المصرية أسما شريف منير، ما يقدمه أغلب الشيوخ والدعاة حاليا، واتهمتهم بالتشدد والنفاق.

فقد وجهت أسما سؤالا الى جمهورها عبر حسابها على فايسبوك، إذا ما كانوا يعرفون شيخا معتدلا محترما يمكنها متابعته وسماع مواعظه، كاتبة: “صباح الخير عايزه اخد رأيكم في حاجة، بقالي كتير مش عندي ثقة في أغلب الشيوخ، كتير منهم مدعين ويا متشددين أوي يا خلطين الدين بالسياسة، نفسي اسمع حد معتدل محترم معلوماته مش مغلوطة، لسه في حد كده؟”.

وعندما نصحها بعض متابعيها بمتابعة دروس الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي وتفسيره للقرآن ردت اسما كاتبة: “طول عمري كنت بسمعه زمان مع جدي الله يرحمه ومكنتش فاهمه كل حاجه، لما كبرت شفت كام ڤيديو مصدقتش نفسي من كتر التطرف، كلام فعلاً عقلي ما عرفتش استوعبه.. حقيقي استغربت”.