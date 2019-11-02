أسما شريف منير تعتذر بعد وصفها عالم دين بـ “المتطرف”

قدّمت ​أسما شريف منير​، اعتذارًا للجمهور بعد وصفها الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي بـ المتطرف، كاتبة على صفحتها الخاصة: “حصل بيني وبين شخص حوار اسأت فيه التعبير عن اللي عايزه أقوله و حساه، اتفهم فهم كلامي علي اني انتقد فضيلة الشيخ متولي الشعراوي انا بتكلم من غير ما بحسب كلامي و انا مقصدش باي حال من الاحوال اني اغلط أو يوصل كلامي بشكل غلط كده ، انا مش بقيم فضيلة الامام ، انا عموما عمري ما احب اغلط في حد”.

وتابعت: “انا باعتذر جدا جدا عشان لم استطع ان احسن التعبير واختيار الكلمات الصحيحة وده يمكن عشان لسه بتعلم و ده عن عدم ادراك انا لسه بتكلم علي طبيعتي زي اول يوم قررت اني اظهر على السوشيال ميديا، بس دلوقتي لازم اخد بالي من كل كلمه بقولها عشان كل حاجه بتتحسب عليا و ده جديد عليا”.