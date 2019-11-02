قدّمت أسما شريف منير، اعتذارًا للجمهور بعد وصفها الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي بـ المتطرف، كاتبة على صفحتها الخاصة: “حصل بيني وبين شخص حوار اسأت فيه التعبير عن اللي عايزه أقوله و حساه، اتفهم فهم كلامي علي اني انتقد فضيلة الشيخ متولي الشعراوي انا بتكلم من غير ما بحسب كلامي و انا مقصدش باي حال من الاحوال اني اغلط أو يوصل كلامي بشكل غلط كده ، انا مش بقيم فضيلة الامام ، انا عموما عمري ما احب اغلط في حد”.
وتابعت: “انا باعتذر جدا جدا عشان لم استطع ان احسن التعبير واختيار الكلمات الصحيحة وده يمكن عشان لسه بتعلم و ده عن عدم ادراك انا لسه بتكلم علي طبيعتي زي اول يوم قررت اني اظهر على السوشيال ميديا، بس دلوقتي لازم اخد بالي من كل كلمه بقولها عشان كل حاجه بتتحسب عليا و ده جديد عليا”.
أسما شريف منير تعتذر بعد وصفها عالم دين بـ “المتطرف”
قدّمت أسما شريف منير، اعتذارًا للجمهور بعد وصفها الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي بـ المتطرف، كاتبة على صفحتها الخاصة: “حصل بيني وبين شخص حوار اسأت فيه التعبير عن اللي عايزه أقوله و حساه، اتفهم فهم كلامي علي اني انتقد فضيلة الشيخ متولي الشعراوي انا بتكلم من غير ما بحسب كلامي و انا مقصدش باي حال من الاحوال اني اغلط أو يوصل كلامي بشكل غلط كده ، انا مش بقيم فضيلة الامام ، انا عموما عمري ما احب اغلط في حد”.