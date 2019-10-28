أسيل عمران تعلق على قضية رقص الفتاة المنقبة.. وتطلب إلقاء القبض على هذا الشخص

علقت الإعلامية السعودية لجين عمران على الفيديو الذي تم تناقله مؤخراً والذي تضمن مشهداً لفتاة منقبة ترقص.

وكتبت على حسابها على “تويتر”: “للأسف في ناس فاهمين الانفتاح والتطور بشكل يثير الإشمئزاز”.

وتعليقاً على ذلك غردت شقيقتها أسيل: “لكل مقام مقال المشكلة مو بالفعل بس وبعدين اللي صور أيضاً لازم يتعاقب.وطبعاً من الجميل إنو الواحد قبل مايقول رأيه عارف مسبقاً ردود بعض العقول”.

لكل مقام مقال المشكله مو بالفعل بس وبعدين اللي صور أيضاً لازم يتعاقب .

وطبعاً من الجميل انو الواحد قبل مايقول رأيه عارف مسبقاً ردود بعض العقول 😂 — Aseel Omran (@Aseel) October 27, 2019

ويأتي هذا على خلفية إعلان النائب العام السعودي في وقت سابق إلقاء القبض على الفتاة بتهمة الإخلال بالآداب وشروط الذوق العام بعد قيامها بالرقص وسط عدد من الشبان والفتيات ضمن إحدى فعاليات موسم الرياض الترفيهي.

لم أتعود الرد على عقول صغيرة

تريد أن تفهم كل شي بالعكس

و لمن تسائل ما الموضوع!!

لم و لن أستنكر رقص(البنات أو الشباب)

فالطبيعة البشرية تتفاعل مع الموسيقى

حتى الطفل الصغير الذي لا يعي سيرقص

لكن إستنكرت حركتها الأخيرة ( موضحة في الفيديو)

ليأتي من يدافع عن حركتها و يهاجم إستنكاري!! pic.twitter.com/Futujr9e2H — لجين عمران 🕊 (@Lojain_omran) October 28, 2019

وأحدث المقطع المصور ضجة كبيرة على عدد كبير من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.