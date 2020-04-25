خرجت الفنانة السورية ” أصالة ” بتصريحات تليفزيونية لها من تسجيل صوتي أجرته لبرنامج ” The Insider بالعربي ” والتي أعربت من خلاله عن إفتقادها لزوجها السابق المخرج ” طارق العريان ” مع أول أيام شهر رمضان .

فقالت : ” أكيد كلنا افتقدنا طارق في أول يوم رمضان .. أنا في الشهر هذا عندي مشاعر تجول في خاطري منها الندم على بعض ردود أفعالي ” .

وتابعت : ” أكيد ارتكبت أخطاء فادحة في ٢٠١٩ وبدايات ٢٠٢٠ بدي ألاقي طريقة أعتذر عنها لأني ما بعرف شو كان سببها ” .

وأضافت أصالة : ” مرات الدنيا لما بتاخدنا بالانشغالات والمسئوليات والخلافات اللي يكون بيتخللها هيك بتكون لحالها بتهد جبل .. فبالتأكيد مرات البني آدم بيكون مو متوازن فبيصرح بتصريحات بيندم عليها فيما بعد ” .