أصالة برسالة مؤثرة إلى إليسا.. وهكذا ردت الأخيرة

تمنت الفنانة إليسا لجميع متابعيها أحد مرفع مباركاً ودعتهم للبدء بالصوم بروح المحبة حيث كتبت في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي :”يوم أحد مرفع مبارك عالجميع. تحضروا للصوم بهدف واحد ووحيد، إنو تحبوا أكتر وتكونوا أشخاص أفضل بالمسامحة والخير”، وعلقت الفنانة السورية الأصالة على تغريدة إليسا حيث توجهت لها بالقول :”إليسا وحده من الفنّانات القلائل الّلي لازم تحبّ فكرها بالإضافة لفنّها الله يعافيها ويشفيها وتضلّ بيننا ومعنا متل ماهيّي نجمه محبوبه وكبيره”، وعادت إليسا وردت على أصالة حيث كتبت “أحبك”.

إليسا وحده من الفنّانات القلائل الّلي لازم تحبّ فكرها بالإضافة لفنّها👌 الله يعافيها ويشفيها 🙏🏻وتضلّ بيننا ومعنا متل ماهيّي نجمه محبوبه وكبيره🙏🏻 #إليسا https://t.co/7O6m3PXOFG — Assala (@AssalaOfficial) March 3, 2019

إشارة إلى أن إليسا كانت أجرت منذ فترة قصيرة عملية جراحية ليدها في العاصمة البلجيكية بروكسيل، وظهرت إليسا في الصورة الى جانب احدى السيدات، وبانت على يدها اثار العملية حيث وضعت لاصقا طبيا في مكان العملية، وانهالت التعليقات من قبل محبي ومتابعي إليسا على الصورة، حيث تمنوا لها التعافي السريع والعودة لتقديم أعمال فنية مميزة كالمعتاد.

يوم أحد مرفع مبارك عالجميع. تحضروا للصوم بهدف واحد ووحيد، إنو تحبوا أكتر وتكونوا أشخاص أفضل بالمسامحة والخير 🙏🏻 — Elissa (@elissakh) March 3, 2019

يذكر ان الفنانة إليسا كانت قد صدمت الجميع حينما كشفت عن اصابتها بسرطان الثدي من خلال كليب اغنيتها “الى كل اللي بيحبوني”، ولكنها تعافت من المرض بعد رحلة علاج.