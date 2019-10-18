أصالة تثير الجدل بهذه الخطوة.. “قل وداعاً” و”لا تنكسر”

نشرت الفنانة السورية أصالة، عبر خاصية “ستوري” على حسابها على “إنستغرام”، صوراً اثارت الجدل بعد إعادة نشرها من قبل عدد من الحسابات الناشطة على التطبيق.

وتضمنت تلك الصور أغلفة مجموعة من الكتب اعتبر متابعو تلك الحسابات أنها اختارتها عمداً.

ووردت على هذه الأغلفة عناوين أثارت التساؤلات مثل “لا تنكسر” و”قل وداعاً” و”الرقص مع الحياة” و”دستور الأنثى” و”الحياة بنكهة لا”…

ويأتي هذا في ظل انتشار أخبار عن خلاف بين الفنانة السورية وبين زوجها المنتج المصري طارق العريان.

ويشار إلى أن أصالة لفتت الانتباه مؤخراً بسبب تغيير طرأ على شكلها حيث نشرت على الحساب نفسه صورة لها بالشعر النحاسي وأعربت عن رضاها التام عن ذلك محققة عدداً كبيراً من علامات الإعجاب.