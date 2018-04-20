أصالة تثير الجدل بين متابعيها بحديثها عن أوجه الشبه بين الإنسان والحيوان..فمن قصدت؟

أثارت الفنانة السورية ​أصالة نصري​ جدلاً واسعاً بين متابعيها بعد كلامها غير المباشر والذي تحدثت فيه عن اوجه الشبه بين الإنسان والحيوان.

وكتبت أصالة عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي قائلةً :”قرأت كتاباً منذ مدّه يتحدّث عن الإنسان والحيوان ، وعن أوجه الشبه بينهما ، وأنّ كلّ شخص يشبه حيوان ما بشكله وصفاته حتّى، وكما أنّ هناك بعضاً من الحيوانات الجميله المهدّدة بالإنقراض ،كذلك هناك بشر مثلهم طيّبين مهدّدين بالإنقراض ، فلننتفض للإنسانيّه كي لاتخسر مايُحلّيها..قلوب حلوة”.

وبعدها عادت وكتبت:” تصغر الدنيا بأعيننا ، ويصبح حتّى لأعلى القامات منّا ودّاً رحوماً ، فهو مثلنا إنسان ، أصابه ماأصابنا، تصغر الأحداث مهما كبرت، ونشعر أنّنا نتمشّى أسرع من هرولتهم المُرهقه ، ليس لأنّنا فهمنا فقط ، إنَّما لأنّ الحياة الّتي كانت هي الهدف ، عرفتا أنّنا أصبحنا اليوم جزءاً منها”.

وتفاعل معها متابعوها بشكل كبير، فمنهم من وافقها الرأي، أما البعض الآخر فطالبها بتوضيح، وإن كانت تقصد أحداً معيّناً.