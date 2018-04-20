أصالة تثير الجدل بين متابعيها بحديثها عن أوجه الشبه بين الإنسان والحيوان..فمن قصدت؟

أثارت الفنانة السورية أصالة نصري جدلاً واسعاً بين متابعيها بعد كلامها غير المباشر والذي تحدثت فيه عن اوجه الشبه بين الإنسان والحيوان.
وكتبت أصالة عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي قائلةً :”قرأت كتاباً منذ مدّه يتحدّث عن الإنسان والحيوان ، وعن أوجه الشبه بينهما ، وأنّ كلّ شخص يشبه حيوان ما بشكله وصفاته حتّى، وكما أنّ هناك بعضاً من الحيوانات الجميله المهدّدة بالإنقراض ،كذلك هناك بشر مثلهم طيّبين مهدّدين بالإنقراض ، فلننتفض للإنسانيّه كي لاتخسر مايُحلّيها..قلوب حلوة”.
وبعدها عادت وكتبت:” تصغر الدنيا بأعيننا ، ويصبح حتّى لأعلى القامات منّا ودّاً رحوماً ، فهو مثلنا إنسان ، أصابه ماأصابنا، تصغر الأحداث مهما كبرت، ونشعر أنّنا نتمشّى أسرع من هرولتهم المُرهقه ، ليس لأنّنا فهمنا فقط ، إنَّما لأنّ الحياة الّتي كانت هي الهدف ، عرفتا أنّنا أصبحنا اليوم جزءاً منها”.
وتفاعل معها متابعوها بشكل كبير، فمنهم من وافقها الرأي، أما البعض الآخر فطالبها بتوضيح، وإن كانت تقصد أحداً معيّناً.