نشرت الفنانة السورية أصالة مجموعة صور لها برفقة إبنتها ​شام الذهبي​ في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وظهرت وهي تحتضنها …

تظهر العلاقة الوطيدة بينهما، وأرفقت الصور بتعليق كتبت فيه: “نتبادل الأدوار هيّي أمّي وأنا بنتها وأنا أمّها وهيّي بنتي وهيّي أختي وأنا صاحبتها، الله يحفظها ويحفظكم كلكم وعوائلكم وبناتكم وولادكم ، بسّ بالمحبّه والعائله بنقوى”.

وكانت أصالة قد شاركت قبل أيام مع متابعيها إحتفالها وعائلتها بعيد الام، كما كشفت انها نقلت الى المستشفى بعد معاناتها من ألم في الرأس. وعلقت على الصورة وكتبت معايدة لوالدتها :”كلّ سنه وماماتي الحبيبه الغاليه الحنونه بألّف خير وصحّه وعافيه والله يحفظها فوق راسنا أغلى الغوالي”.

نتبادل الأدوار هيّي أمّي وأنا بنتها وأنا أمّها وهيّي بنتي وهيّي أختي وأنا صاحبتها ، الله يحفظها ويحفظكم كلكم وعوائلكم وبناتكم وولادكم ، بسّ بالمحبّه والعائله بنقوى #أصالة#Assala pic.twitter.com/tbeFkpRyU8 — Assala (@AssalaOfficial) March 25, 2021





