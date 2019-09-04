أصالة ترد على احلام: “كلّ إناء بما فيه ينضح”

خرجت الفنانة السورية اصالة عن صمتها وردت على الهجوم اللاذع الذي كانت قد شنته عليها احلام.

وقالت اصالة في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “حسن التّصرّف يأتي منّ طيب الأصل، والخلاف والاختلاف وارد، والمتجاوزين لحدود الأدب،همّ ذاتهم المنافقين المغالين في التّعبير عن مشاعر حبّ وهميّه، يكشفهم سوء خلق في الخصام”.

وتابعت اصالة: “واليوم لاأحد مجهول للجميع، ويُعرف الإنسان بالغضب، فكلّ إناء بما فيه ينضح.”

حسن التّصرّف يأتي منّ طيب الأصل، والخلاف والاختلاف وارد، والمتجاوزين لحدود الأدب،همّ ذاتهم المنافقين المغالين في التّعبير عن مشاعر حبّ وهميّه، يكشفهم سوء خلق في الخصام، واليوم لاأحد مجهول للجميع، ويُعرف الإنسان بالغضب، فكلّ إناء بما فيه ينضح. — Assala (@AssalaOfficial) September 4, 2019

وكانت احلام قد شنت مؤخرا هجوما لاذعا على اصالة، واصفة اياها بالثعبان كما اتهمتها بالنفاق .

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