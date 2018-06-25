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أصالة تعلق على لقب أول فنانة تقود السيارة بالسعودية لنوال الكويتية

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أصالة تعلق على لقب أول فنانة تقود السيارة بالسعودية لنوال الكويتية

أعربت الفنانة أصالة عن فخرها بحصول الفنانة نوال علي لقب أول فنانة عربية تقود السيارة في المملكة العربية السعودية، وذلك عبر حسابها الرسمي بـ”تويتر”

وكتبت “أصالة” في تغريدة لها علي فيديو قيادة نوال السيارة في شوارع الرياض، قائلة:” بتستحقّي تدخلي التاريخ يا رائعة”.

يذكر أن الفنانة نوال حصلت علي لقب أول فنانة كويتية تقود السيارة في السعودية ،وذلك عقب حفلها الذي أقيم بالمملكة العربية السعودية مساء أمس ، والذي جاء تزامناً مع احتفال السعوديات بانطلاق سيارات تقودها النساء لأول مرة في التاريخ، ورفع حظر القيادة المفروض منذ عقود على المرأة في المملكة.

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