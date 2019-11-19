أصالة تعلّق على أزمة صابرين: ليش بتحشروا حالكم بقرارات النّاس وكيف بدّهم يعيشوا!

علّقت الفنانة السورية ​أصالة​ على أزمة ظهور الممثلة المصرية ​صابرين​ مؤخراً من دون غطاء للرأس، إذ هاجمها الكثير منا المتابعين منتقدين ظهورها من دون حجاب كما أشارو، الأمر الذي ردت هي عليه مشيرةً إلى أنها لم تكن محجبة بالمعني الدقيق للكلمة.



ونشرت أصالة عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لصابرين التي بدت فيها من دون غطاء للرأس وعلّقت بالقول:”غريب جدّاً فتاوى البعض للبشر!!! أنا بعرف أكترّ منّ ألف ستّ كانت محجّبه وشالت حجابها ، ومنهم بنات أهلهم محجّبين ومتشدّدين كمان ، شو دخلكم فيها ؟!!! وليش بتحشروا حالكم بقرارات النّاس وكيف بدّهم يعيشوا”.

وأضافت:”صابرين ستّ منّ أهذب وأرقى الستّات ، وكلّ الدّنيي بتعرف طهر مسيرتها ، وملايين النّاس بيحبّوها وبيحترموها سواء كانت محجّبه أوّ لأ، ولاأعتقد يكون منّ بين منتقديها منّ هو أحسن أو أكثر إلتزام منها ، فالمؤمن الحقيقي خلوق مُهذّب”.

وختمت بالقول:”يعلم أنّ الله فقط يعلم مافي الصّدور ، ومابيصدر أحكامه دون علم وهو يعلم أنّ الله فقط هو الّذي يعلم ، كيفما كنتِ فأنتِ الخلوقه الطيّبه الموهوبة حرة”.