أصالة تعلّق على أزمة صابرين: ليش بتحشروا حالكم بقرارات النّاس وكيف بدّهم يعيشوا!

غريب جدّاً فتاوى البعض للبشر!!! أنا بعرف أكترّ منّ ألف ستّ كانت محجّبه وشالت حجابها ، ومنهم بنات أهلهم محجّبين ومتشدّدين كمان ، شو دخلكم فيها ؟!!! وليش بتحشروا حالكم بقرارات النّاس وكيف بدّهم يعيشوا ، صابرين ستّ منّ أهذب وأرقى الستّات ، وكلّ الدّنيي بتعرف طهر مسيرتها ، وملايين النّاس بيحبّوها وبيحترموها سواء كانت محجّبه أوّ لأ ، ولاأعتقد يكون منّ بين منتقديها منّ هو أحسن أو أكثر إلتزام منها ، فالمؤمن الحقيقي خلوق مُهذّب ، يعلم أنّ الله فقط يعلم مافي الصّدور ، ومابيصدر أحكامه دون علم وهو يعلم أنّ الله فقط هو الّذي يعلم ، كيفما كنتِ فأنتِ الخلوقه الطيّبه الموهوبة الحُرّه . #أصاله @sabrienofficial