أصالة تكشف حقيقة هجومها على نانسي عجرم بعد حادثة فيلتها الشهيرة

نفت المطربة السورية أصالة كل ما تردد من تصريحات نسبت إليها تهاجم فيها الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بعد حادثة فيلتها الشهيرة.

لمّ أُبدي أيّ رأي فيما يتعلّق بالقضايا المُتداوله ، فقط لأنّي لاأُريد أنّ أتدخّل كوني مُنغمسه بقضيّتي الخاصّه ، وعملي وعائلتي ، لكمّ محبّتي ومساؤكم سعيد #أصاله — Assala (@AssalaOfficial) January 25, 2020

وكتبت أصالة عبر حسابها على “تويتر” قائلة: “لمّ أُبدي أيّ رأي فيما يتعلّق بالقضايا المُتداولة، فقط لأنّي لا أُريد أنّ أتدخّل كوني مُنغمسة بقضيّتي الخاصّة، وعملي وعائلتي، لكمّ محبّتي ومساؤكم سعيد”.

وكان قد تردد عبر بعض المواقع أن أصالة اتهمت نانسي عجرم وزوجها بالقتل العمد للشاب السوري، ووصفت قصتهم بالملفقة وأن “ما خفي كان أعظم”.