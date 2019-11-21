أصالة تلاعب إبنة طليقها أيمن الذهبي..هل تصالحا؟

شاركت خبيرة التجميل ​شام الذهبي​ إبنة الفنانة السورية ​أصالة​ صورة لوالدتها وهي تلاعب أنجيلا إبنة طليقها المنتج ​أيمن الذهبي​، وعلّقت بالقول:”الحب هو دائماً الجواب”.

وتفاعل الكثير من المتابعين مع هذه الصورة، إذ أعربوا عن إعجابهم بتصرف أصالة هذا، وتقربها من الطفلة على الرغم من الخلافات التي كانت بينها وبين طليقها، فيما تساءل البعض الآخر عن إن كانت قد حلّت الخلافات بينهما بعد هذه الصورة.

وتأتي هذه الصورة بعد أيام على نشر شام صور جمعتها بأختها انجيلا ووالدها أيمن مشيرةً إلى أنها وأخيراً عادت وإلتقت بهما، وعلّق أصالة حينها بالقول:”روح مامي”.