أصالة تواصل نشر رسائلها المثيرة للجدل : ” اجعل أفعالك تشرح ما تقول ولا تفعل ما تخجل أن تجاهر به “

نشرت الفنانة ” أصالة ” عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة لها وأرفقتها برسالة غامضة إلى جمهورها .

فكتبت أصالة في تعليقها على الصورة قائلة : ” رحلتنا سريعة وبسيطة .. لها عناوين نحن من نكتبها وشرحها نرى نتائجه بأولادنا أصحابنا والمجتمع الذي نحيا فيه .. علينا أن نحسن التصرف كي يتعلموا من أفعالنا لا أقوالنا .. فإن تطابق ما نقول مع ما نفعل فلا خوف على من نرجو منهم الخير ” .

وتابعت : ” فالمتعة الحقيقية هي أن نرى نتاج أفعالنا بمن حولنا .. نريد أن يكملوا ما بدأناه وإن زادوا عليه سيكون خيرا وفخرا لنا .. وإن تكاسلوا لن يحيدوا على ما رسمناه لهم .. فاجعل أفعالك تشرح ما تقول ولا تفعل ما تخجل أن تجاهر به .. ضميرنا الفطري الذي نحاول إيذائه هو أصل إنسانيتنا ودون ذلك لاأهمية لوجودنا ولا لما نفعل .. وليس مهم ما نقول مهما جملنا الكلام ” .

يذكر أن في الفترة الأخيرة انتشرت شائعات حول حدوث مشاكل بين الفنانة أصالة وزوجها المخرج طارق العريان ووصل الأمر إلى انتشار أخبار تفيد بانفصالهما رسميا .