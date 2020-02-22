الصفحة الرئيسية فن أصالة عن طلاقها من طارق العريان : ” كنت مكسورة وحزينة وأتعالج...

أصالة عن طلاقها من طارق العريان : ” كنت مكسورة وحزينة وأتعالج نفسيا .. حبيته كتير “

بواسطة -
0 95

أجرت الفنانة السورية ” أصالة ” لقاءا مع قناة ” سكاي نيوز عربية ” تحدثت من خلاله عن انفصالها عن زوجها المخرج المصري ” طارق العريان ” وتأثير هذا الأمر عليها .

حيث كشفت أصالة في حديثها أن الفترة التي غنت فيها أغنيتها ” شامخ ” كانت تشعر بالانكسار والحزن قائلة : ” كنت مكسورة وحزينة كتير وكنت تعبانة نفسيا بتعالج عند دكتورين ومازلت بتعالج .. مريت بظروف سيئة للغاية أدت لانفصالي ” .

وتابعت : ” كنت بحالة غير مستقرة ومش مرتاحة واللي صورته كان الحقيقة وهذا جزء من شخصيتي إني بطلع زي ما أنا للناس ” .

وعن طارق العريان قالت أصالة إنها أحبته كثيرا وكانت شديدة التعلق به قائلة : ” مو أي رجل لإنه كنت بحبه ومعلقة فيه لدرجة كبيرة .. وأنا عموما الحب والعشق في حياتي مو سهل ولكن حبيته كتير ” .

لقاء حصري مع الفنانة أصالة وحديث عن الفن والحب والألم

الصباح | لقاء حصري مع الفنانة أصالة وحديث عن الفن والحب والألم

Posted by ‎Sky News Arabia سكاي نيوز عربية‎ on Friday, February 21, 2020

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.