أصالة عن فيروس كورونا : ” جه بوقته .. عم عيش أحلى ذكريات والتزمت بصلاتي “

خرجت الفنانة السورية ” أصالة ” ببث مباشر عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” لتتواصل مع جمهورها ومتابعيها في ظل فترة الحجر المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد .

وأشارت أصالة في حديثها إلى إنها في بداية الأزمة كانت تعتقد أن كورونا مثله مثل أي فيروس ك ” نزلة البرد ” ويمكن علاجه ولم تكن خائفة منه ولكنها بعد ذلك أيقنت مدى خطورته وقررت التعامل معه بشكل آخر .

حيث قررت أن تستغل هذه الأزمة في إعادة ترتيب حياتها وأن تصنع أحلى ذكريات لتقربها من أولادها بشكل أكبر وعلقت قائلة : ” كورونا جت بوقتها رح نطلع من هالأيام بأحلى ذكريات .. عن نفسي عم عيش أحلى ذكريات .. كورونا قربتنا من حالنا ومن أولادنا أفكارنا صارت منسجمة مع بعضها ونظمتنا ” .

وتابعت أصالة : ” بقيت بلعب بالبيت رياضة بجنون وبمشي وأخدت قراري إني التزم بصلاتي لأرتاح ” .

وأضافت أن التواصل مع الله جعلها أكثر راحة وسعادة واكتشفت بسبب كورونا أن حياتها ناقصة فقالت: ” كنت مو مزبوطة .. وطول الوقت عم نخسر من حالنا ومن أيامنا بسبب المتاهة اللي بنعيش فيها بالحياة ” .

وأشارت أصالة إلى أن استقبالها للصدمات ضعيف وإنها لا تعتبر نفسها من الأقوياء وهشة جدا على حد وصفها وتخاف كثيرا وتأخذ وقتها لتقبل الصدمة .