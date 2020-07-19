نشرت الفنانة ” أصالة ” صورة لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” وجهت من خلالها رسالة تعبر بها عن ما تشعر به وعن ما تنوي القيام به خلال المرحلة القادمة من حياتها .

فكتبت قائلة : ” أنا وحدي معي .. أُلون مجلسي وأُشعل شمعي وأرتب كل ما حولي .. وغالبا أجلس فقط دون فعل شيء دون صوت دون قراءة دون تفكير .. أُردد في خيالي نغمة واحده تأخذني خارج هذا العالم لأستوعب المشهد وأحاول أن أبتعد وأعلو علّني أستصغره ” .

وتابعت : ” أنا وحدي .. أحمل مفتاح بيتي ولا أنسى محفظتي وأحن عليّ وأرحمني وأشدّ من أزر نفسي بنفسي .. كنت عني منذ مدة قد غبت ولولا أني اليوم بدأت ودّا معي وعهدا أمام الله بأني لن أخذلني ولن أهون .. أنا خُلقت كي أحيا وسأنجو ولن أستسلم ” .

وأضافت أصالة : ” وأستحق بعد كل هذا البعد عني أن أعطيني الوقت كي أكون معي أسمعني وأصدقني ولا أعتاد ألما ولا أعاقبني .. أنا مسئولة عني وعليّ أن أطمئن .. المهم أني قد بدأت رحلة معي وحدي أحيط عائلتي غير المحبة الكثير من الأمان .. أتبع حدسي أختار أصدقائي أتخذ قراري بدأت تتطابق معي أفكاري بدأت رحلتي أنا وحدي معي ” .