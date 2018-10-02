الصفحة الرئيسية فن أصالة: ماشيين طايحين تجريح وحكي بالأعراض.. والغبي مفكّر حاله تلقائي

أصالة: ماشيين طايحين تجريح وحكي بالأعراض.. والغبي مفكّر حاله تلقائي

بواسطة -
0 60
assala

أصالة: ماشيين طايحين تجريح وحكي بالأعراض.. والغبي مفكّر حاله تلقائي

على ما يبدو ان مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت منبرا للفنانة السورية ​أصالة​ التي تحاول دائما أن تنشر كل ما تريده بالطريقة التي تحبها.

فمؤخرا أصبحنا نلاحظ أن أصالة حولت منشوراتها إلى صرخة، لتنشر: “منّ أبشع الجُمَل الّلي بتحجّجوا فيها الأغبياء ( أنا تلقائي) ، وماشيين طايحين تجريح وحكي بالأعراض وفشخره ساذجه، بالوقت الّلي المفروض التلقائي هو أقرب للمثالي كونه شخص بعيد عن التصنّع والمجاملات ، والشخص التلقائي شخص ذكي ورغم ذلك مابيعرف إنّه تلقائي، والغبي مفكّر حاله تلقائي!”.

الأمر الّذي دفع بالمتابعين إلى طرح العديد من علامات الاستفهام حول من قصدت أصالة برسالتها هذه.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.