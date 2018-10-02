أصالة: ماشيين طايحين تجريح وحكي بالأعراض.. والغبي مفكّر حاله تلقائي

على ما يبدو ان مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت منبرا للفنانة السورية ​أصالة​ التي تحاول دائما أن تنشر كل ما تريده بالطريقة التي تحبها.

فمؤخرا أصبحنا نلاحظ أن أصالة حولت منشوراتها إلى صرخة، لتنشر: “منّ أبشع الجُمَل الّلي بتحجّجوا فيها الأغبياء ( أنا تلقائي) ، وماشيين طايحين تجريح وحكي بالأعراض وفشخره ساذجه، بالوقت الّلي المفروض التلقائي هو أقرب للمثالي كونه شخص بعيد عن التصنّع والمجاملات ، والشخص التلقائي شخص ذكي ورغم ذلك مابيعرف إنّه تلقائي، والغبي مفكّر حاله تلقائي!”.

الأمر الّذي دفع بالمتابعين إلى طرح العديد من علامات الاستفهام حول من قصدت أصالة برسالتها هذه.