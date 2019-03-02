أصالة مطالبة بمنحها الجنسية المصري: “خلصوني”.. وفجر السعيد تعلق: “لا حول ولا قوة الا بالله”

بعدما أحيت المطربة السورية أصالة حفلها الغنائي، الذي أقيم بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية يوم الجمعة 22 فبراير الماضي، والذي تبرعت بإيراداته لصالح الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

طالبت أصالة عقب مغادرتها الحفل بالحصول على الجنسية المصرية قائلة، “تلزمني الجنسية المصرية أعطوني إياها وخلصوني وحياتي”، وذلك خلال لقائها مع برنامج mbctrending.

وقد علقت الاعلامية الكويتية فجر السعيد على مطالبة اصالة بالجنسية المصرية مذكرة انها تمتلك الجنسية البحرينية قائلة: “أصاله تطالب بالجنسيه #المصريه وتقول #خلصوني 😰😰😰 للعلم #أصاله تحمل الجنسيه #البحرينيه بالتالي نفهم من كلامها أنها تريد التخلص من الجنسيه البحرينيه !!!!!!!!!!!!!!!! لاحول ولا قوة الا بالله 😭😭😭😭 في أحد عنده الجنسيه البحرينيه ويقول خلصوني 🙈 هالجمله سمعتها فقط من علي حسن المشيمع وربعه وأصاله”.