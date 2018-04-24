أصالة ناعية وئام الحمداني: لا أعرفها لكن تأثرت لرحيلها

نعت النجمة السورية أصالة الفنانة المغربية وئام الدحماني والتي وافتها المنية أمس عن عمر ناهز الـ34 عامًا.



ونشرت أصالة عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور الشهير “إنستجرام”، صورة لوئام وعلقت عليها قائلة: «لا أعرفها لكن تأثّرت لرحيلها.. الله يرحمها».

وتفاجأ الوسط الفني والإعلامي برحيل الفنانة المغربية الأصل وئام الحمداني أمس إثر نوبة قلبية، عن عمر ناهز 34 عاما.

وبدأت وئام حياتها العملية كمقدمة برامج رياضية في تليفزيون دبي، ومن ثم انتقلت لتقديم البرامج في تليفزيون أبو ظبي، إلى أن قررت أن تخوض مجال التمثيل والغناء، وبدأت بإصدار أغانٍ خاصة، وصفها البعض بالجريئة.