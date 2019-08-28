أصالة وأحلام ترفضان الإقامة في فندق واحد بالسُعودية.. ما القصّة؟

أكدت مصادر مطلعة أن الفنانتين أصالة نصري والإماراتية أحلام رفضتا الإقامة في فندق واحد، وذلك أثناء تواجدهما في مدينة الطائف لإحياء حفلتيهما؛ حفلة مساء اليوم الأربعاء لأصالة وبعد غد الجمعة لأحلام وذلك ضمن حفلات مهرجان سوق عكاظ.

فقد كان من المقرر تواجدهما في الفندق نفسه وهو المخصص لإقامة الفنانين فيه، إلاّ أن اللجنة المنظمة لموسم الطائف اضطرت إلى تلبية رغبتهما بتواجدهما في فندقين مختلفين.

وكان نشب مؤخرًا خلاف حاد بين المطربتين الإماراتية والسورية على خلفية مرض فجر السعيد، حيث تبادلتا تغريدات مضادة انتهت بحظر بعضهما بعضًا من كل وسائل التواصل الاجتماعي.

من جهة أخرى، تختتم فعاليات موسم الطائف يوم الـ 31 من أغسطس الجاري، حيث أقيم تحت مظلته للمرة الأولى مهرجان سوق عكاظ التاريخي في دورته الـ 13 وأقيم خلالها عدد من الحفلات أحياها كل من حسين الجسمي، وعبادي الجوهر، وأصالة، وأحلام، كما شارك في أوبريت الافتتاح محمد عبده وكاظم الساهر وكارول سماحة.