أصالة ونوال الكويتية تجلسان بعفوية تامة.. هل دعمت الأخيرة في حربها مع أحلام؟

نشرت الفنانة الكويتية نوال، عبر حسابها على “إنستغرام”، صورة جمعتها والفنانة السورية اصالة.

وظهرت الفنانتان في الصورة بإطلالة طبيعية جداً من دون ماكياج وبدتا وهما تجلسان بعفوية تامة. وتعليقاً على الصورة كتبت نوال: “مع أصولة الغالية” وردت الأخيرة: “أختي الحبيبة الدافية نوالتي”.

وأحدث هذا ضجة كبيرة في أوساط المتابعين خصوصاً بعد الحرب التي اشتعلت في وقت سابق بين الفنانة السورية والفنانة الإماراتية أحلام على خلفية مرض الإعلامية الكويتية فجر السعيد.

ففي وقت سابق أعلنت أحلام حظر أصالة على “تويتر” لترد الأخيرة في حديث تلفزيوني: “تعمل اللي بدها ياه تفش خلقها، مو انفش خلقها خلص هادا المهم… أحلام حبيبتي بتعمل خبطاتها الإعلامية، ملكة حلومة، ملكة الملوك”.

ومن المعروف أن مصالحة تمت بين أحلام ونوال في رمضان 2018 بعد خلاف استمر لسنوات.