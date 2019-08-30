أصيل أبوبكر يبكي أثناء غناءه من أغاني والده ويطرب جمهور مسرح طلال مداح بأبها..

أحيا الفان أصيل أبوبكر مساء اليوم، حفلاً غنائياً، على مسرح الفنان الراحل طلال مداح بعدد من الأغاني القديمة والجديدة بحضور جماهيري كبير.
#اصيل_في_السودة
صور حصرية 📸
الفنان الكبير #اصيل_ابوبكر على مسرح الراحل #طلال_مداح في #ابها #موسم_السودة 🇸🇦@AlsoudahSeason @Enjoy_Saudi pic.twitter.com/BKNLV3qrqo
— 🎶Rotana Music (@RotanaMusic) August 29, 2019
واستمتع الحضور بأغاني الفنان أصيل في أمسية غنائية ضمن فعاليات حفلات موسم السودة. وقال الفنان أصيل وفقًا لـ”المواطن“، إنه سعيد بالمشاركة في هذا الحفل الغنائي على مسرح الفنان طلال مداح، ضمن موسم السودة