الصفحة الرئيسية فن أصيل أبوبكر يبكي أثناء غناءه من أغاني والده ويطرب جمهور مسرح طلال...

أصيل أبوبكر يبكي أثناء غناءه من أغاني والده ويطرب جمهور مسرح طلال مداح بأبها..

بواسطة -
0 38

أحيا الفان أصيل أبوبكر مساء اليوم، حفلاً غنائياً، على مسرح الفنان الراحل طلال مداح بعدد من الأغاني القديمة والجديدة بحضور جماهيري كبير.

واستمتع الحضور بأغاني الفنان أصيل في أمسية غنائية ضمن فعاليات حفلات موسم السودة. وقال الفنان أصيل وفقًا لـ”المواطن“، إنه سعيد بالمشاركة في هذا الحفل الغنائي على مسرح الفنان طلال مداح، ضمن موسم السودة


لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.