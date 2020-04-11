شاركت اليوم الفنانه السورية “نسرين طافش” جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمى علي موقع “إنستجرام”، بمقطع فيديو جديد لها من تطبيق”تيك توك”، وهي تجسد مشهد طريف تقوم فيه بتفريغ محتويات الثلاجة لتأكلها نسبة إلي تريند تناول الطعام الكثير في الحجر المنزلي بسبب فيروس كورونا.

لتظهر أمام الثلاجة وفي الخلفية أغنية للمطرب الشعبي عبد الباسط حمودة “خدت إيه”، وهي تعاود ارجاع الطعام مرة للثلاجة مره أخري، وكتبت تعليقًا عليه: “أعترفوا على آخر الليل بهالحجر.. خدتوا إييييييه”

ويُذكر أن طافش من أبرز المشاهير الذين يحرصون فى الفترة الأخيرة علي مشاركة جمهوهم ومتابعيهم بمقاطع الفيديو الطريفة عبر تطبيق الـ”تيك توك” الذي أنتشر مؤخرًا أنتشارًا واسعًا، خاصة بين المشاهير والنجوم، حيث ظهرت النجمة في فيديو منذ عدة أيام، أثناء ممارستها لبعض حركات “اليوجا”، وأضافت عليه تعليقًا: “اليوجا عبارة عن مجموعة حركات جسدية بتشغل كل عضلات الجسم مع بعض بالتناغم مع التنفس”.

وتابعت طافش:” تبدو الحركات للعين حركات سلسة و سهلة بينما عند التجربة بتعرف قديش ممكن تعرق و تحرق، وميزة اليوجا انها بتشتغل على مستويين الجسد والنفسية بتعلم قوة الارادة والصبر والسلام والتركيز بالذات، وبتجمع بين تقوية العضلة ومرونتها بنفس الوقت، لان القوة و المرونة وجهان لعملة واحدة”.