أقوى رد على شيرين رضا من مذيعة جزائرية… شاهد كيف هاجمتها ودافعت...

أقوى رد على شيرين رضا من مذيعة جزائرية… شاهد كيف هاجمتها ودافعت علن الاذان! فن

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شنت مذيعة جزائرية هجوما لاذعا على الفنانة المصرية شيرين رضا على خلفية تشبيهها لصوت بعض المؤذنين بالجعير.

وقالت المذيعة الجزائرية ان شيرين رضا وبعد تصريحها الاخير قد “دارت الحبل على رقبتها وانتحرت فنيا” ودافعت عن الاذان قائلة ان الكثير من السياح يجذبهم صوت الاذان على عكس ما قالت الفنانة المصرية.

وأضافت انه حتى النساء الغير مسلمات يلبسن الحجاب ويصعدن المأذنة للاستماع الى صوت الاذان، حسب تعبيرها.