كشفت الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن عن المدخول الشهري الذي تحققه من خلال اعلانات السوشيال ميديا قائلة انه يتجازوز السبعين الف دينار كويتي في بعض الاشهر.

كلام فاطمة المؤمن جاء خلال استضافتها في حلقة الامس من برنامج “سندريلا” الذي يقدمه الإعلامي صالح الراشد على شاشة قناة ATV الكويتية حيث قالت أن “الاعلانات وكم اعلان تسوي في اليوم يدخل مبلغ عالي فالناس الذين قاعدين يكذبوا هذا الشيء بالغوا”.

وردا على سؤال عن مدخولها الشهري، رفضت فاطمة المؤمن الافصاح عنه في اليداية غير انها عادت وقالت “يوصل للخمسين او سبعين الف دينار كويتي” اي ما يتجاوز الـ 230 الف دولار امريكي.

وتابعت فاطمة “اتوقع اي انفلوانسر او واحدة في السوشيال ميديا الحين قاعدة تتابع ستوافقني على هذا الكلام “.

وعن سبب عدم ظهور علامات الثراء عليها، قالت “لاني اشوف هذه الاشياء سخيفة وما احب اعكس هذه الصورة حق المجتمع لاني في وايد عندنا ناس لما تتابع تحس هي بنقص فأنا لا ابي اوري هذا الشي حق الناس واوريهم ان هذه الحياة الصح”.

من ناحية اخرى، قالت فاطمة المؤمن انها تفضل الزواج من شخص من الجنسية السعودية مبررة ذلك بالقول انها تحب لهجتهم وقيمهم.