انهارت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية أمل الشهراني وشنت هجوماً كبيراً على حملة “تسميم الكلاب” المنتشرة في المملكة العربية السعودية للتخلص من الكلاب الضالة.
ونشرت أمل فيديو لنفسها وهي تبكي، وتتكلم عن هذا الموضوع الذي استفزها، وقالت :”ماني قادرة استوعب كمية الكلاب. اللي تنقتل، يعني حرام والله حرام، قاعدين في مكة في بيت الله، كيف؟”.
وتابعت أمل مشيرة إلى أن ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان لا يرضى بهذا الأمر، إذ قالت :”يا خي أنا متأكدة أن هذه التصرفات تصرفات فردية، لأنه مستحيل الأمير محمد بن سلمان يرضى عن هذا الشيء”.
انهارت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية أمل الشهراني وشنت هجوماً كبيراً على حملة “تسميم الكلاب” المنتشرة في المملكة العربية السعودية للتخلص من الكلاب الضالة.