انهارت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي ​السعودية​ ​أمل الشهراني​ وشنت هجوماً كبيراً على حملة “تسميم الكلاب” المنتشرة في المملكة العربية السعودية للتخلص من الكلاب الضالة.

ونشرت أمل فيديو لنفسها وهي تبكي، وتتكلم عن هذا الموضوع الذي استفزها، وقالت :”ماني قادرة استوعب كمية الكلاب. اللي تنقتل، يعني حرام والله حرام، قاعدين في مكة في بيت الله، كيف؟”.

وتابعت أمل مشيرة إلى أن ولي عهد السعودية الأمير ​محمد بن سلمان​ لا يرضى بهذا الأمر، إذ قالت :”يا خي أنا متأكدة أن هذه التصرفات تصرفات فردية، لأنه مستحيل الأمير محمد بن سلمان يرضى عن هذا الشيء”.

امل الشهراني منهارة تبكي : ماني قادرة استوعب .. حرام والله حرام pic.twitter.com/rgFRGRz32K — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) March 24, 2021