انهارت الناشطة السعودية أمل الشهراني من البكاء أثناء حديثها عن ظاهرة تسميم الكلاب داخل مكة بالمملكة العربية السعودية منتقدة ما يحدث.

واعتبرت أمل الشهراني ما يحدث حرام قائلة في فيديو لها تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي:” ماني قادرة استوعب كمية الكلاب اللي اتقتلت، حرام والله حرام، قاتلينهم في مكة، في بيت الله في آرض الله”.

وتابعت أمل الشهراني: “يا أخي أنا متاكدة أن هذه التصرفات تصرفات فردية ناس ما عندها قلوب، لأن مستحيل مستحيل أن الخكومة أو الأمير محمد بن سلمان يرضى عن هذا الشيء، هذا أمير إنسانية ولو يدري رح ينتقم واحد واحد”.

وأكدت أمل الشهراني أن ما حدث تشويه لصورة المملكة وصورة البلاد ولا يجب أن يحدث في بلد الإسلام وبلد الدين.

وطالبت الشهراني بإنشاء محمية للكلاب وتحويل الموضوع إلى تريند ليصل الأمر إلى أصحاب القرار.

لم تلق دعوة أمل الشهراني الترحيب من قبل الجميع خاصة بعد أن تعرضت للانتقادات كثير من المتابعين بسبب انفعالها في الفيديو ووصفها البعض بـ :”ملكة الدراما والانفعالات المزيفة”.

وجاءت التعليقات منتقدة طريقها فقال أحدهم :”أمل الشهراني وصياحها fake بشكل لا يوصف”، وأضاف آخر :”أمل الشهراني كل ما شافت نفسها فاضية قامت تتبكبك عبده الاتنشن”.

واعتبر عدد من المتابعين أن تشويه صورة البلاد جاء في البداية من أمل الشهراني فقالت متابعة:” أنتي شوهتي البلد بفعلتم الفردية وهي التعري”.