حرصت الفنانة والاعلامية الكويتية أمل العوضي على مشاركة متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي اجواء احتفالها بعيد ميلادها الثاني والثلاثين.

فقد نشرت أمل العوضي عددا من الصور ومقاطع الفيديو، عبر حسابها على انستغرام، ظهرت فيها بفستان ذهبي وقالب كبير من الحلوى.

وقد اثارت اطلالة أمل العوضي اعجاب متابعيها والذين حرصوا على تهنئتها بعيد ميلادها وكان من بينهم الاعلامية السعودية لجين عمران التي كتبت “Happy birthday حبيبتي العمر كله صحة و فرح و سعادة” و خبيرة التجميل الكويتية حنان دشتي التي كتبت “كل عام وانتى بخير اموله الجميله ”.

وتعتبر أمل العوضي من أكثر النجمات اللواتي واكبن عمليات التجميل كما أنها تثير الجدل دائماً بسبب ظهورها المختلف كل فترة خاصة مع اجرائها تعديلات متجددة ودائمة على ملامح وجهها فيتصدر اسمها الترند مع اطلالاتها الجديدة.

وكانت قد نشرت أمل العوضي قبل أيام صورا جديدة على السوشيال ميديا بدت فيها بملامح متغيرة جدا، حيث ظهر وجهها منتفخاً بشكل مبالغ مع خديها، كما بدا تجديدها بشكل واضح للفيلر في شفاهها اللتان اصبحتا بحجم مبالغ، ما جعل الجمهور يوجه الانتقادات الكثيرة لها جراء مبالغتها في مواكبة عمليات وتقنيات التجميل حتى كادت تختفي ملامح وجهها الحقيقية.