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أمل حجازي تعلّق: أعلم يا رب انك تمدّهم في طغيانهم يعمهون صمٌ بكمٌ عميٌ

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استنكرت الفنانة اللبنانية أمل حجازي عملية اعتقال الناشط خلدون جابر، وغردت عبر تويتر قائلة: “خلدون جابر !!إعتقلوه لانه يطالب في أقل حقوقه وكرامته!! وسوف ينام في السجن وأما الناس الذين تحموهم في قصورهم رغم معرفة كل صغير وكبير بسرقاتهم سوف ينامون قريري العين على سرائر من ريش نعام ما هذا؟! أعلم يا رب انك تمدّهم في طغيانهم يعمهون صمٌ بكمٌ عميٌ”.

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