أمل عرفة وطليقها عبد المنعم عمايري في صورة مثيرة للجدل

نشرت الممثلة السورية ​أمل عرفة​، صورة على أحد صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي، تجمعها بزوجها السابق الممثل السوري عبد المنعم عمايري، وهما يبتسمان لبعضهما البعض.

الصورة أثارت بلبلة على مواقع التواصل الإجتماعي، فتساءل المتابعون، عما هو الشيء الذي يجمع شخصين مطلقين سوياً.

لكن عرفة أرفقت الصورة بتعليق :”متل ما الأب بيعطي إذن سفر لولادو .. صارت الأم كمان تعطي الإذن للأب إذا بدو يسفر الولاد معو .. يحيا العدل … هادا اللي عملناه اليوم انا وأبو البنات”.

فالقانون السوري مؤخراً أصبح يسمح للأم المطلقة أن تقرر مصير أولادها في حالة السفر مع والدهم، ما يعتبر خطوة جيدة وعادلة بحق النساء.

يذكر أن الممثلة السورية أمل عرفة، كانت قد أعلنت بلحظة غضب، منذ فترة، إعتزالها الفن، لكنها عدلت عن قرارها بعد حين.