أمير طعيمة يهاجم ريهام سعيد.. “حتى الحماقة لازم يبقى ليها حدود”

هاجم الشاعر الغنائي المصري ​أمير طعيمة​، الإعلامية المصرية ​ريهام سعيد​، بعد تصريحاتها عن أصحاب السمنة، خلال تقديمها حلقتها مساء أمس على قناة الحياة المصرية.

وقال طعيمة: “ريهام سعيد: حتى الحماقة لازم يبقى ليها حدود و خطوط حمراء”.

وكانت سعيد قد هاجمت في برنامجها أصحاب السمنة، قائلة “الناس التخينة ميتة، عبء على أهلها وعلى الدولة، وبيشوهوا المنظر”، لكن لم يقتصر صداها على متابعي برنامجها، فقد إعتبرها الكثيرون أنها بمثابة إهانة وسخرية من أصحاب السمنة والوزن الزائد، حتى وصل الحال إلى وصفها لهم بأنهم عبء على الدولة.