أمير كرارة رد ا على الانتقادات لـ “كلبش 2”: “بلدنا فيها 100 مليون ناقد”

رد الممثل المصري أمير كرارة على الانتقادات لمسلسل “كلبش 2” بعد رصد أخطاء فنية عديدة منها طريقة حمل أمير كرارة للسلاح. قائلا: بلدنا فيها 100 مليون ناقد و100 مليون مدرب و100 مليون لاعب كرة قدم.

وأضاف أمير كرارة في مداخلة هاتفية لبرنامج “كأس إينرجي للدراما”: لو هنقعد نسمع لكل حاجة يبقى مش هنشتغل، والأخطاء اللي الناس بتتكلم عنها مش أخطاء فادحة تسقط مسلسل.

الجزء الثاني من مسلسل “كلبش” يشارك فيه بجانب أمير كرارة كل من هيثم أحمد زكى وعبد الرحمن أبو زهرة ومحمد محمود عبد العزيز وأحمد صلاح حسني وأشرف زكي وأحمد حلاوة، وصبحي خليل بجانب أبطال الجزء الأول ومنهم هالة فاخر ومحمود البزاوي دينا فؤاد ريم مصطفى ومحمد لطفي وريم مصطفى وضياء عبد الخالق وانتصار، وهو من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.