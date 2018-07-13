أمير مكة يعزي الفنان محمد عبده في وفاة أخيه أحمد… فيديو

قدم مستشار العاهل السعودي وأمير منطقة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية الأمير خالد الفيصل، تعازيه للفنان محمد عبده، أمس الخميس؛ في وفاة أخيه أحمد عبده

وكان فنان العرب محمد عبده الذي عبر عن شكره للأمير خالد الفيصل ومواساته للأسرة، قد نعى عبر صفحته الرسمية بموقع “تويتر”، شقيقه أحمد الذي وافته المنية، يوم الأربعاء