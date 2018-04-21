أنباء عن إقامة حفل زفاف كاظم الساهر الصيف المقبل

بعد الجدل الكبير والمفاجأة التي احدثها الفنان العراقي ​كاظم الساهر​ بإعلان خطوبتها من الشابة التونسية ​سارة المقني​، عاد هذا الجدل مجدداً للحديث عن هذا الموضوع، ولكن هذه المرّة حول موعد إعلان زفافه، حيث تحدثت بعض التقارير الصحفية عن نيته إقامة حفل زفافه خلال فصل الصيف المقبل، وأنه سيعلن الخبر مع مطلع عيد الفطر وقبل بدأ موسم حفلات الصيف التي تنشط هذه السنة على مفكرة الساهر.

ومن ناحية أخرى، أضافت هذه التقارير عن إستعداد الساهر لإحياء خمس حفلات في مصر والتي تأتي بعد غياب لأكثر من عشر سنوات على غيابه عن الغناء هناك وستحدد تفاصيل وأماكن الحفلات لاحقاً.

هذا بالإضافة إلى إعلان مهرجانات بيت الدين عن مشاركة الساهر هذا العام ويحيي بدلاً من أمسية واحدة أمسيتين نظراً لطلب الجمهور، وكأن الساهر أصبح جزءاً من هذا المهرجان السنوي.