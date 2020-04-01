أنباء عن نقل النجم التركى “كيفانش تاتليتوغ” إلي المستشفى بعد الاشتباه بإصابته بكورونا!

أثار النجم التركى “كيفانش تاتليتوغ”(الشهير بـ”مهند” في العالم العربي) قلق جمهوره ومحبيه حول العالم، بعد نشره لتغريدة علي حسابة الرسمي بموقع تويتر، حيث أشار لأنه مكث مع زوجته في الحجر الصحي لمدة 15 يومًا وذلك بعد ظهور بعض اعراض (فيروس كورونا) لديه.

ونشر النجم عبر حسابه الرسمى علي” تويتر: “مرحبًا للجميع، أنا في المنزل مع زوجتي منذ 15 يوماً ولكن بسبب بعض الشكوك ذهبت إلى المستشفى ووضعوني تحت المراقبة، أرجوكم لا تقلقوا، أنا بخير وأنتظر نتيجة التحاليل، سأبقيكم على اطلاع، ابقوا بخير”.



Herkese merhaba, 15 gündür eşim ile evimizdeydik. Ancak bazı şikayetlerim üzerine geldiğim hastanede beni müşahede altına aldılar.Lütfen kaygılanmayın.Ben gayet iyiyim ve test sonucumu bekliyorum. Bilgilendirme yapacağım.. Sağlıkla kalın — Kıvanç Tatlıtuğ (@kivanctatlitug) April 1, 2020

والجدير بالذكر تجاوز تركيا عددًا هائلًا من الحالات المصابة بكورونا حيث سجلت ما يقارب الـ13 ألف حالة حتى الآن.