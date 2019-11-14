أنجلينا جولي تتهم براد بيت بتدمير حياة أولادها

نشرت صحيفة ” الديلي ميل ” البريطانية أن النجمة العالمية ” أنجلينا جولي ” لم تكن ترغب في الزواج من النجم ” براد بيت ” في البداية .

كما ذكرت أن أنجلينا جولي حتى الآن مازالت لديها مشاعر سلبية تجاه زوجها السابق براد بيت على الرغم من انفصالهما منذ عام 2016 .

وأرجعت أنجلينا السبب في شعورها بتلك المشاعر تجاه براد بيت إلى إنه غير حياة أولادهما الستة رأسا على عقب .. فقالت بعض المصادر أن عائلة جولي وبيت عاشت حياة متنقلة بسبب ضجر وقلق أنجلينا .

وأضاف : ” أراد براد أن يربي أولاده على الاستقرار .. بينما أرادت أنجلينا أن تمنح أولادها طفولة مثالية من خلال تعريضهم لمختلف البلدان واللغات والخبرات ” .

كما قال مصدر لمجلة ” يو إس وريكلي “: ” لا تزال أنجلينا تشعر بالكثير من الاستياء تجاه براد .. إنها تريد أن يحاسب على ذلك لأنها تشعر أنه قلب حياتها وحياة الأطفال رأسا على عقب ” .

وأشارت أنجلينا جولي إلى قرارها الذي اتخذته بعدم الزواج مرة اخرى .

يذكر أن لدى أنجلينا جولي وبراد بيت ثلاثة أطفال بيولوجيين وهم ” شيلوه وفيفيان ونوكس ” .. ولديهما ثلاثة أطفال بالتبني هم ” مادوكس وباكس وزهرة ” .