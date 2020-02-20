أنجي خوري تبدي رأيها بصدر أريانا غراندي.. شاهدوا ماذا قالت!!

علقت ​أنجي خوري​ على مقطع فيديو شاركته إحدى معجباتها في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي تبدو فيه وهي تغني وترقص وكتبت :شوفي أغانيها بتحبيها”، أما تعليق أنجي فجاء :”ما عندها ديد”.

وتنوعت التعليقات بين من كتب :اعطيها من ديدك شوي، و”كفاية إنها أريانا ما يهمش إذا عندها ديد أو لأ”، وتساءا أحد المعلقين عن معنى ديد ليشرح آخر بأنه صدر المرأة، وكتبت أخرى “بس عندها صوت”، لترد أنجي “احكيلها تعملي فولو”.

ومن المعروف أن أنجي تثير الجدل دائماً بنشر صورها المثيرة وتتباها بصدرها العارم فتشارك متابعيها بمقاطع فيديو وصور تبرز فيها مفاتنها.