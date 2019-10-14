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أنغام تتعرض للإغماء في حفلها بالسعودية

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كشفت مجلة ” زهرة الخليج ” عن تعرض الفنانة المصرية ” أنغام ” لطارئ صحي قبل ختام فقرتها في الحفل التي أقامته مؤخرا في منطقة الجوف بالمملكة العربية السعودية .

حيث تعرضت أنغام للإغماء بعد أن اعتلى أحد المعجبين خشبة المسرح فجأة وهي تغني وقام بتزيين عنقها بباقة ورد من الفل والياسمين .

وأرجع السبب في إغماء أنغام إلى شعورها بالخوف من الموقف الغير متوقع ولكن خرجت أنغام في تصريحات صحفية وبسؤالها عن ذلك قالت : ” بالفعل هناك من أهداني باقة فل لكنها دليل على محبة أحد المعجبين .. وأنا بخير ” .

وتابعت : ” الحفل كان رائعا لكن درجة حرارة الجو كانت عالية جدا وأصبت بهبوط في الضغط في الكواليس ” .

يذكر أن هذا الحفل قد جمع الفنانة أنغام مع الفنان العراقي ماجد المهندس ولاقى حضورا وتفاعلا كبيرا من جانب الجمهور .

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