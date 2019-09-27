أنغام ترحب بانضمام زوجها إلى عالم الغناء بتقديم أول «ديو» بينهما

أكدت الفنانة أنغام موافقتها فورا على دخول زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، حلبة «المنافسة الفنية» كمطرب، مشددة على أنه يتمتع بصوت قوي يحمل ملامح «الرجولة».

ورهنت تقديم أول «ديو» بينهما بموافقته، ملمحة إلى أنه قد يرفض، علما أن إبراهيم رد على السؤال نفسه منذ أيام قليلة، مؤكدا موافقته إذا منحته أنغام مبلغا ماليا كبيرا! وأضافت أنغام خلال لقاء تلفزيوني أنها ترحب بتقديم «ديو» مع زوجها في حال موافقته.

وردا على سؤال حول تقييمها لقدراته الغنائية قالت: «صوته مميز وقوي، وصوته رجولي، والميزة الأخيرة مهمة عندي في تقييم المطرب».

ورفضت أنغام حصر أسباب نجاح ألبومها الأخير «حالة خاصة جدا» في الجهد المبذول منها ومن زوجها أحمد إبراهيم، وقالت: «فريق العمل والشعراء والموزعون والملحنون الذين تعاونت معهم هم السبب الرئيسي وراء نجاح الألبوم». وعلى عكس تصريحات زوجها لم تبد أنغام اهتماما بالتعليقات السلبية على مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت إنها لا ترد على تعليقات الجمهور، وتعتقد أن الرد المناسب على أي انتقادات توجه لها يكون بتقديم أغنيات وحفلات فنية ناجحة. وكشفت أنغام استعدادها لتصوير فيديو كليب لأغنيتها «يا ريتك فاهمني» من ألبومها الأخير.